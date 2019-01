La Via Crucis del Papa a Panama: i migranti sono Cristo di oggi

Panama, 26 gen. (askanews) - Oltre 400mila pellegrini hanno letteralmente invaso la Cinta Costera, nel cuore di Panama, per partecipare alla Via Crucis di Papa Francesco nell'incontro per la Giornata Mondiale della Gioventù. Secondo appuntamento dei giovani con il Pontefice, dopo la festa alla cerimonia di accoglienza giovedì 24 gennaio.

Un tripudio di bandiere, canti e balli prima dell'arrivo di Bergoglio. Poi, nella spianata affacciata sull'Oceano è calato il silenzio. La musica e i canti hanno lasciato spazio alla preghiera e alla meditazione.

Il Papa parla delle differenti Vie Crucis di oggi. Le sofferenze proseguono anche oggi "nell angoscia di giovani che cadono nelle reti di gente senza scrupoli, reti di sfruttamento, di criminalità e di abuso, che mangiano sulla vita dei giovani". Così anche gli abusi commessi anche da persone di chiesa. Bergoglio parla anche dei migranti, definendoli "cristi" dei nostri giorni: smettiamola di identificare ogni migrante come portatore di male sociale.

Nella serata di sabato 26 gennaio, il Papa presiederà la veglia con i giovani nel Metro Park, dove sono attesi oltre 500mila pellegrini.