Afghanistan, intesa tra Usa e talebani su bozza accordo di pace

Kabul (askanews) - I negoziatori Usa e talebani hanno concordato una bozza di accordo di pace per porre fine a 17 anni di guerra in Afghanistan. Lo ha detto il capo negoziatore di Washington in un'intervista al New York Times dopo sei giorni di colloqui con i talebani la scorsa settimana in Qatar. Finora i talebani si sono rifiutati di negoziare direttamente con il governo afgano, che considerano composto di "burattini". Nell'ambito dell'intesa i talebani si sarebbero impegnati a impedire che l'Afghanistan diventi una base per gruppi terroristici.

Da parte loro, gli Usa sarebbero pronti a prendere in esame un completo ritiro delle loro truppe in cambio di un cessate il fuoco e di un impegno da parte dei talebani di aprire un tavolo con il governo di Kabul. I talebani hanno fatto sapere che avvieranno il negoziato con il governo una volta che ci sarà una data per il ritiro delle truppe Usa.

Oggi il presidente afgano Ashraf Ghani ha lanciato un nuovo appello ai talebani perchè parlino direttamente con Kabul e ha elencato i timori per le libertà che potrebbero essere perse se i talebani dovessero condividere il potere. "Siamo impegnati a garantire la pace" ha detto. "Ma ci sono valori che non sono negoziabili, per esempio l'unità nazionale, la sovranità nazionale, l'integrità territoriale, un governo centrale potente e competenti e i diritti di base dei cittadini".

Nell'ambito di questa trattativa, anche l'Italia sta avviando piani in vista del possibile ritiro delle forze. Fonti della Difesa italiana indicano che "Il ministro Trenta ha dato disposizioni al Coi (il Comando operativo di vertice interforze - ndr) di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan". E aggiungono che "l'orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi".

Poche ore dopo, fonti della Lega hanno fatto sapere che "Al momento nessuna decisione è stata presa ma solo una valutazione da parte del ministro per competenza".