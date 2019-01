Gmg, Don Falabretti: "A Panama colpito da accoglienza e umiltà"

Panama, (askanews) - Cala il sipario sulla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama e per i giovani italiani è tempo di bilanci. Ne parliamo con don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei. E' lui ad aver guidato la delegazione che ha messo in piedi "Casa Italia" - base logistica e punto di riferimento per i giovani italiani a Panama - oltre a fornire assistenza agli italiani.

"Dico sempre che i bilanci si fanno a casa e si fanno nel tempo, perché queste sono esperienze che lasciano sicuramente delle tracce profonde nella vita delle persone, ma sono esperienze che hanno bisogno di scendere nel cuore, di essere elaborate e di uscire un po' alla volta".

A Panama tutto ha funzionato alla perfezione per gli oltre mille italiani arrivati nel paese centroamericano.

"E' stata una GMG che prima di iniziare è stata guardata con un po' di tristezza per il numero esiguo degli italiani. Sembrava ci mancasse chissà che, invece credo che abbiamo incontrato molte cose belle: innanzitutto la grande accoglienza. Mi ha colpito molto la disponibilità di questa gente, il fatto che queste persone abbiano aperto le porte di casa e anche del cuore, con una grande umiltà".

I giovani italiani hanno ora il mandato di portare in Italia ciò che è stato vissuto a Panama, facendosi portavoce di questa esperienza ai loro coetanei.

"Ho visto i giovani veri, quelli che possiamo definire nel cuore dell'esperienza della giovinezza. Ho trovato gente più matura e più disponibile, con il tempo della preghiera vissuto con grande intensità. Si è notato che l'età diversa ha portato qui giovani un po' più grandi e più maturi, che evidentemente sono più motivati".