Sandro Giacobbe dedica "Solo un bacio" a vittime ponte Morandi

Genova (askanews) - Un fortissimo dolore per la sua Genova ferita, una grande emozione che il cantautore Sandro Giacobbe ha trasformato in musica con il singolo "Solo un bacio". Il brano, pur non entrando nello specifico di quanto accaduto, fa riferimento alla fatalità della vita e al destino di ognuno di noi.

"Contemporaneamente alla melodia nasceva il testo che parla di questa coppia che vive sulla propria pelle tutto quello che era successo a tanti a protagonisti del ponte, cioè vivere una giornata che era iniziata normalmente, ma poi come succede a volte col destino, cambia completamente i piani. Su questa storia è nato Solo un bacio e la canzone è stata poi legata a una finalità molto importante che è quella della solidarietà. Io voglio aiutare e continuo ad aiutare i bambini orfani delle vittime del ponte Morandi e lo faccio attraverso le vendite di questo disco e un paio di concerti che voglio organizzare in Liguria".

Insieme all'associazione "Noi per voi", Sandro Giacobbe è in prima linea per la sua città e lancia un appello in vista di Sanremo.

"Lotterò come un pazzo per farlo conoscere, avrei voluto presentarlo a Sanremo, perché sarebbe stata una bellissima cosa, per cui ho lanciato l'idea di essere presente a una delle serate con un piccolo spazio per poter parlare di questo progetto, spero che qualcuno che ancora mi sente, Baglioni e compagni, possano chiamarmi proprio per aiutare la mia raccolta fondi".