Apollo 11, arriva il docufilm in HD di Todd Douglas Miller

Milano, 29 gen. (askanews) - Realizzato passando al setaccio oltre 11mila ore di filmati originali inediti in 65 mm del primo sbarco umano sulla Luna, il docufilm "Apollo 11", del regista Todd Douglas Miller è pronto a stupirci.

Il documentario, attraverso una serie di straordinarie immagini rimasterizzate in HD, ci porta direttamente nel cuore della missione più celebre della NASA, quella che per prima ha portato gli uomini sulla Luna e ha reso eroi per sempre Neil Armstrong e Buzz Aldrin, assieme a Mike Collins, pilota del modulo di comando.

"Apollo 11", probabilmente il più bel film in alta qualità della prima missione umana sulla Luna, ci permette di rivivere con lo stesso tasso d'adrenalina quei momenti di 50 anni fa, quando, il 20 luglio 1969 - mentre Neil Armstrong faceva il suo "piccolo passo" sul terreno lunare - l'umanità intera compì un "grande balzo" verso il futuro.