Crozza: Migranti e Pd destino comune, in fuga da paese ostile...

Roma, 29 gen. (askanews) - Nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza sul Pd: "Davanti a Siracusa c'è una nave con 47 migranti che Salvini non vuol sbarcare. Tre parlamentari sono saliti a bordo per esprimere loro almeno un po' di solidarietà, erano di Leu, +Europa e Forza Italia. E quelli del Pd non ci sono andati? No, c erano i saldi e a Martina serviva una pashmina da congresso in cachemire. Per rimediare hanno affittato una barca, ma il problema è che poi si sono messi a litigare su chi doveva pilotarla. A un certo punto i migranti si sono anche offerti di andare sul molo con degli psicologi per dare loro un po' di conforto".

"In fondo tra i migranti e il Pd c'è un destino comune: da un lato c'è un gruppo di persone che scappa da un paese ostile, spaurito, in alto mare e senza futuro e dall'altro ci sono i migranti".

L'artista genovese ha poi commentato la chiusura del Cara di Castelnuovo Di Porto: " Fino a settimana scorsa c'era un centro per rifugiati che funzionava benissimo... erano tutti integrati, ma grazie a Salvini questo centro è stato sgomberato, praticamente li hanno deportati. Allora ho pensato: ma non è un bel modo per ricordare il Giorno della Memoria? A noi non basta ricordare, noi passiamo direttamente alle repliche."