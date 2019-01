Sanremo 2019, Enrico Nigiotti in gara con "Nonno Hollywood"

Milano, 29 gen. (askanews) - Cantautore, autore di brani per grandi musicisti italiani, dopo alcune importanti esperienze televisive, Enrico Nigiotti approda a Sanremo. E l'emozione non manca.

"Andare a Sanremo per me, come per chiunque faccia questo mestiere anche se io mi metto dalla parte di chi scrive le canzoni perché sono un cantautore, è una vetrina importantissima e una grandissima occasione dove puoi cantare, in questo caso quattro volte consecutive perché non c'è nessun eliminato, davanti a tutta Italia".

Sarà in gara con "Nonno Hollywood" un'intensa e appassionata lettera a suo nonno scritta dopo la sua scomparsa.

"È una canzone importantissima, che avrei preferito non scrivere, e parla di questa generazione e della generazione passata attraverso la perdita di una persona importante, è un dialogo che faccio io con questa persona che non c'è più, un dialogo diretto".

Enrico ha scritto per veri big della canzone italiana come Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Gianna Nannini. Ora ci mette la faccia.

"Quando scrivi per altri è un po' diverso, perché quando scrivi per te scrivi direttamente di quello che pensi, l'affermazione la dai tu a te stesso. Quando ci metti la faccia dai te il tono a quello che scrivi e sei un po' più libero e rischi in prima persona".

Dopo il festival Nigiotti ripubblicherà il suo album Cenerentola, anticipato dal brano "Complici" in duetto con Gianna Nannini e che contiene anche il brano di Sanremo, poi andrà in tour in Italia.