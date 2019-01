Una app per gli eventi culturali: il progetto CultAround

Milano (askanews) - Una startup che promuove una app dedicata alla ricerca specifica di eventi culturali. E' il progetto di CultAround che, dopo un anno di test, ora vuole espandersi in tutta Italia. Per farlo Stefano Cazzaro e i suoi colleghi hanno lanciato una campagna di equity crowdfunding che punta a raccogliere 150mila euro.

"L'obiettivo di CultAround - ha spiegato il giovane promotore del progetto - è rendere la cultura un tema cult. Lo dice la parola stessa, ma cosa significa? Significa che vorremmo che la cultura diventasse il principale mezzo di miglioramento personale".

Investire in cultura, quindi, da tutti i punti di vista. Il progetto di CultAround unisce l'imprenditoria giovanile, il nuovo modo di fare rete e una scelta di campo rispetto a chi continua a pensare che con la cultura non si mangia.

"Non ci rivolgiamo però solamente agli utenti - ha aggiunto Stefano Cazzaro - perché vogliamo rivolgerci anche agli organizzatori così da permettere loro di inserire i loro appuntamenti culturali all'interno dell'applicazione in modo da notificare gli utenti in merito agli eventi che sono in corso".

Per chi volesse sottoscrivere quote è possibile passare dal sito web cultaround.com.