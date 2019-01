Disabile picchiato a sangue per aver reclamato il posto auto

Palermo, 30 gen. (askanews) - Picchiato per aver reclamato il proprio posto auto. A Paternò, in provincia di Catania, un 44enne sordomuto è stato aggredito da due uomini che avevano occupato il posto riservato ai disabili.

L'uomo era riuscito a parcheggiare dopo aver atteso oltre 15 minuti. Poi, avvicinato al finestrino dai due che gli avevano occupato il posto, gli aveva espresso il proprio disappunto provocando però una reazione violenta.

Oltre a minacciarlo e a impedirgli di scendere, sbattendogli contro la portiera, uno dei due lo ha colpito al volto con un pugno. E, come se non bastasse, quando ha reagito fuori dall'auto lo hanno preso a schiaffi, pugni e calci fino a lasciarlo a terra sanguinante. Trasportato in ambulanza in ospedale, ha riportato una ferita al sopracciglio e una frattura scomposta del naso. Dopo la denuncia della vittima i carabinieri hanno rintracciato gli aggressori. Un 45enne e un 34enne di Paternò con alle spalle precedenti penali.