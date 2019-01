Irama a Sanremo: la mia canzone vuole essere un inno alla vita

Roma, 30 gen. (askanews) - Da Sanremo Giovani alla vittoria della 17esima edizione di "Amici" al palco di Sanremo 2019 su cui salirà tra i big. E' in continua ascesa la carriera di Irama, all'anagrafe Filippo Maria Fanti, 23 anni, cantautore idolo dei giovani, fenomeno social da oltre 1,2 milioni di follower su Instagram, che all'Ariston si presenterà con il brano "La ragazza con il cuore di latta", accompagnato da un coro gospel.

"Fa un effetto meraviglioso tornare a Sanremo da big, vuol dire che sto crescendo anche con le mie canzoni, le stanno ascoltando sempre più persone ed è bellissimo, sarà una responsabilità e un onore salire su quel palco".

Il brano parla di Linda, ragazza che ha subìto un intervento di bypass al cuore, da cui il "cuore di latta", che però diventa anche una metafora, perché è una vittima di volenze in famiglia. Un tema forte e delicato, ma parla anche di rinascita. "Una canzone a cui sono molto legato che tratta di un tema particolare, la scrissi di un fiato, dalla notte alla mattina e purtroppo so che molti ci si identificheranno".

Ma Irama, che a Sanremo duetterà con Noemi, non vuole trasmettere solo dolore e riflessione. "E' un inno alla vita, un motivo per andare avanti, la canzone però racchiude una verità, nella musica non devono esserci filtri ma la verità, per me questo è molto importante".

Oltre a Sanremo, l'8 febbraio esce "Giovani per sempre", l'edizione speciale dell'album "Giovani" con "La ragazza con il cuore di latta", nuove versioni di alcuni brani e la collaborazione di amici e colleghi come Vegas Jones e i The Kolors. Dall'11 febbraio, poi, l'instore tour e dal 28 febbraio da Torino parte il nuovo tour che già registra quasi il tutto esaurito. "Il mio sogno in generale è che le mie canzoni e i miei messaggi, quello che ho da dire, arrivino a più persone possibili, questo per me è la cosa più importante".