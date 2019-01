Leonardo Cinquecento, documentario sul genio tra passato e futuro

Milano, 30 gen. (askanews) - Arriva nelle sale italiane "Leonardo Cinquecento", documentario con immagini in 8k che Magnitudo Film dedica al genio universale di Da Vinci nel cinquecentenario della morte. Con il coinvolgimento di esperti di caratura mondiale e aziende ai vertici della tecnologia, il film ricostruisce come l'ingegno e le osservazioni di Leonardo Da Vinci hanno attraversato i secoli per trovare applicazione nella società contemporanea. Al cinema dal 18 al 20 febbraio.