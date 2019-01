Medico Sea Watch: vicini a sbarco, ma Europa dovrebbe vergognarsi

Roma, 30 gen. (askanews) - "Sembra che il trattenimento delle persone a bordo stia per terminare. Dopo 10 giorni trascorsi in mare con gravi conseguenze mentali per i nostri ospiti, forse oggi potremo attraccare in un porto sicuro. Ma l'Europa dovrebbe vergognarsi per questa situazione": così Frank Doerner, il medico a bordo della Sea Watch, in un video postato sul profilo Twitter della ong con l'hashtag #United4Med.

"Quello di cui abbiamo bisogno, non sono lunghe trattative, ma un trattamento nel pieno rispetto dei diritti umani, per queste persone che ne hanno bisogno. Abbiamo bisogno di soluzioni veloci e sostenibili", ha aggiunto Doerner.