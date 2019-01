Un Rubens e un Raffaello all'asta da Sotheby's a New York

New York, 30 gen. (askanews) - Un'opera di Raffaello scoperta da poco e un disegno raro di Rubens sono i pezzi più importanti di una vendita all'incanto che si svolge da Sotheby's a New York. Il Raffaello fa parte di un insieme di disegni acquisiti da re Guglielmo II dei Paesi Bassi, che aveva creato una delle più grandi collezioni di dipinti e disegni d'Europa del XIX secolo.

Cristiana Romalli, direttrice di Sotheby's:

"È ovviamente del suo periodo fiorentino, databile verso il 1506-1507, è un lavoro molto importante di quel periodo, perché in quel periodo di Raffaello non troviamo molti disegni e non ce ne sono di conosciuti in collezioni private, la maggior parte dei lavori di questo periodo si trovano nei musei".

"La stima della prevendita per l'asta va dai 2,5 ai 3 milioni di dollari", spiega Gregory Rubenstein, responsabile dei capolavori antichi da Sothebys, riferendosi invece al disegno del pittore fiammingo.

"È definitivamente il disegno di Rubens più significativo e importante che finisce sul mercato da una generazione", aggiunge.

Su questo Rubens c'è stata una disputa nei Paesi Bassi:

"C'è un'importante distinzione qui, ovvero che questo disegno è una proprietà privata di un privato cittadino e pertanto non appartiene ad alcuna collezione reale. Lo ha ammesso anche il primo ministro olandese in Parlamento rispondendo a una domanda".