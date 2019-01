Finita l'Odissea della Sea Watch, lo sbarco a Catania

Roma, 31 gen. (askanews) - Scortata dalle motovedette della Gdf alle 10.10 del mattino del 31 gennaio la Sea Watch 3 con a bordo i 47 migranti recuperati lo scorso 19 gennaio nel Mediterraneo, è entrata nel porto di Catania ed ha attraccato nel molo di Levante.

Nonostante il via libera allo sbarco a Catania dalla serata del 30 gennaio, la nave è riuscita a salpare da Siracusa, dove era ferma, a largo, da giorni, solo in mattinata a causa di un guasto al verricello dell'ancora.

Abbracci tra i migranti e l'equipaggio della nave della ong tedesca battente bandiera olandese. I migranti dopo lo sbarco saranno identificati e poi trasferiti nelle strutture di accoglienza. I 15 minori non accompagnati resteranno nella provincia etnea, gli altri saranno portati all'hotspot di Messina. "Siamo contenti che il calvario sia finito per i nostri ospiti. Auguriamo loro il meglio", scrive su Twitter la ong tedesca. "Speriamo che l'Europa possa accoglierli e permettergli di vivere come meritano".