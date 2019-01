La notte dei migranti sulla Sea Watch in attesa di sbarcare

Siracusa, 31 gen. (askanews) - Ancora una notte al freddo a bordo della Sea Watch 3 per i 47 migranti da giorni in attesa di sbarcare in un porto sicuro. La nave è partita pochi minuti prima delle sei da Siracusa alla volta di Catania, dopo avere avuto il via libera. L'imbarcazione che batte bandiera olandese ma è di una ong tedesca, ha dovuto ritardare di alcune ore la partenza a causa di un guasto tecnico.