Maestro Feng Shui predice un anno del maiale sfortunato per Trump

Roma, 31 gen. (askanews) - In base allo zodiaco cinese il 2019 è l'anno del maiale, che inizia ufficialmente il 5 febbraio. I maestri di Feng Shui prevedono un anno turbolento, con problemi per i leader mondiali a casa, non da ultimo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale - ha preannunciato l'indovino Tsai Shang-chi - rischia di vedere alcuni suoi segreti rivelati.

"Nel 2019, visto che il Sud ha un cattivo 'chi' o energia, la Cina che affaccia sul Mar Cinese Meridionale è propensa a conflitti e scontri, in particolare con gli Stati Uniti. Interessi sia politici che economici accenderanno i conflitti tra i due paesi", dice.

"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è nato nel 1946, anno del cane, particolarmente sfortunato nel 2019. Tutte le cose brutte fatte dalle persone nate negli anni del cane potrebbero essere rivelate in pubblico. C'è la possibilità che rischi l'impeachment".

E sull'annoso problema dell'isola di Taiwan, l'indovino rivela:

"Il governo di Taiwan è in crisi quest'anno. Perché quest'anno la sua fortuna è come un solitario, isolato, nessun amico e pertanto il governo del Dpp, il partito progressista democratico, alle elezioni presidenziali del 2020 potrebbe perdere".