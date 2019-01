Manifestanti in piazza con Guaidò: ho sentito Trump al telefono

Caracas, 31 gen. (askanews) - Migliaia di simpatizzanti dell'opposizione venezuelana, guidati dall'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò, hanno manifestato a Caracas per cercare di convincere l'esercito a ritirare il proprio sostegno al governo di Nicolas Maduro.

Poco prima della manifestazione Guaidò ha sentito al telefono il presidente degli Stati Uniti:

"Sì è stato un colloquio molto buono con il presidente Trump, avevamo già sentito il vice-presidente con parte dell'esecutivo, con i senatori e abbiamo anche sentito, per esempio il presidente argentino Mauricio Macrì, il collega cileno Sebastian Pinera, i nostri presidenti. La cosa importante è il loro pieno sostegno e il riconoscimento del nostro governo".

La folla lo accompagnava al grido di "aiuti umanitari":

"Ci stiamo lavorando, affinché arrivino il prima possibile, anche prima che si formi uno schieramento logistico internazionale, sarà creata una coalizione internazionale per occuparsi dell'emergenza".

A Caracas hanno sfilato anche le forze pro-Maduro, il quale ha più volte denunciato l'esistenza di un golpe orchestrato da Washington. Sulla richiesta di dialogo, avanzata da Maduro mercoledì, l'inviato di Guaidò negli Stati Uniti, Carlos Vecchio, ha affermato:

"Non siamo d'accordo con alcun dialogo, come quello preteso da Nicolas Maduro. Vogliamo dirlo in modo chiaro: chiunque voglia avviare una trattativa per cercare di uscire dalla dittatura di Maduro, per rafforzare il governo di transizione e una richiesta di elezioni, è questa la negoziazione che stiamo progettando".

E intanto il governo colombiano ha proibito l'ingresso nel Paese ad oltre duecento cittadini venezuelani, definiti come "collaboratori della dittatura" di Maduro.