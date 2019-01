Nel porto di Genova sequestrate due tonnellate di cocaina

Genova, 31 gen. (askanews) - La Guardia di Finanza di Genova ha

scoperto un traffico internazionale di cocaina, nel porto di Genova, sequestrando 60 borsoni con oltre 2 tonnellate di stupefacente, rinvenute all interno di un container proveniente dalla Colombia e diretto a Barcellona.

Il sequestro, il più ingente degli ultimi 25 anni, è avvenuto il 23 gennaio: 1.801 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo di 2,1 tonnellate.

La droga - destinata al mercato europeo - era partita dal porto di Turbo a bordo di una nave mercantile diretta prima in Italia e poi in Spagna, a Barcellona. E proprio nella città catalana il 25 gennaio è stato arrestato un cittadino spagnolo di 59 anni, incaricato di recuperare lo stupefacente, proveniente da diverse organizzazioni di narcotrafficanti associate al gruppo armato conosciuto come il "Clan del Golfo".