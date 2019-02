A Palermo i pacchi si consegnano con i tricicli elettrici

Palermo, 31 gen. (askanews) - Sono più sicuri e più capienti. E soprattutto sono mezzi ideati con una forte attenzione alla sostenibilità. Sono entrati in funzione anche a Palermo, presso quattro centri di recapito della città, 15 motocicli elettrici a tre ruote di Poste italiane, per rendere ecologica, agevole e sicura la consegna dei pacchi.

I nuovi motocicli sono alimentati elettricamente al 100%, hanno una potenza di 4 kW, che garantisce una velocità massima di 45 km orari, in linea con i limiti imposti dal codice della strada nei centri abitati. Sono dotati inoltre di un autonomia energetica tale da permettere ai portalettere di consegnare la corrispondenza giornaliera con una sola ricarica. Secondo Franco Leo, responsabile regionale macro-aree Sicilia di Poste Italiane, sono due i punti di forza dei nuovi tricicli.

"Il primo, per la sicurezza: perché è un mezzo sicuro per chi li conduce. Poi per una mobilità sostenibile perché sono mezzi a trazione elettrica a emissioni e impatto zero", ha spiegato.

La particolare conformazione del veicolo a tre ruote aumenta la stabilità e la sicurezza per il conducente e permette l'installazione di uno speciale baule che aumenta la quantità di pacchi e lettere trasportabili: fino a 210 litri, contro i 76 dei motocicli tradizionali. Per guidarli i portalettere hanno seguito un corso di formazione.

"Sono molto contenta di questi nuovi mezzi. Li trovo molto agili e maneggevoli nella guida. E molto adatto nelle zone pedonali e anche in città va benissimo. Ti dà molta sicurezza nella guida grazie alle tre ruote e si evitano molti infortuni", ha spiegato una portalettere.

Anche Iolanda Riolo, assessore all'Innovazione e mobilità del Comune di Palermo, ha approvato la scelta dei nuovi tricicli.

"E' sicuramente un'iniziativa lodevole - ha detto - che va incontro alla nostra visione della città che vuole dare segnali di cultura, di ossigeno, di silenzio di maggiore sostenibilità e vivibilità".

La maggiore capienza del vano trasportatore è pensata anche in vista del maggiore afflusso di pacchi da consegnare, che sono in costante aumento a causa della crescita esponenziale dell e-commerce. Ecco i numeri di Poste Italiane:

"Quaranta milioni di pacchi l'anno scorso, un milione di pacchi a Palermo e tre in tutta la Sicilia",

Una crescita costante che ha determinato un incremento costante dei tricicli. Sono 330 i veicoli a tre ruote già operativi su tutto il territorio nazionale. La nuova flotta in Sicilia conta 30 motocicli tra Palermo, Catania, Messina e Siracusa.