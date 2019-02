Baladin: filiera integrata e scarto zero, scelte di sostenibilità

Torino, 1 feb. (askanews) - Integrazione della filiera produttiva puntando allo scarto zero, ma anche uso di tecnologie innovative - come il pet riciclato e riciclabile per i fusti - nel packaging e nel trasporto del prodotto finito: sono alcune delle chiavi di volta della strategie di sostenibilità, in campo ambientale, del Birrificio Baladin. Nata nel 1986, l'impresa coltiva oggi 400 ettari di orzo, coinvolgendo l'intera filiera di fornitura nelle strategie di qualità e sostenibilità

Alessandro Ferrario, socio e amministratore del gruppo ha partecipato alla tappa torinese del Salone della csr 2019 condividendo le esperienze che hanno portato il birrificio indipendente ad essere uno degli attori agricoli più importanti sul territorio piemontese.

L'appuntamento torinese del Salone della csr, è il primo del tour "I Territori della sostenibilità" che si sviluppa in 12 giornate di lavoro in 11 regioni in vista dell'evento finale del Salone a Milano, in Bocconi, in programma il primo e il 2 ottobre 2019.

