Ester e Alba, le tapire temerarie fanno un bagno ghiacciato

Roma, 1 feb. (askanews) - Le rigide temperature invernali non hanno spaventato Ester e Alba, sorelle di tapiro sudamericano ospitate al Parco Natura Viva di Bussolengo. Lo scorso 30 gennaio la temperatura massima non ha superato 7 gradi ma per una specie che ama nuotare è bastato un pomeriggio di timido sole a spingere le due tapire a farsi un bagno.

Stupita anche la custode del parco che ogni giorno si occupa di loro: "In estate vanno spesso nel laghetto ma con le temperature rigide di questi giorni, è un caso davvero eccezionale vederle giocare ad immergersi e riemergere dall'acqua" ha detto.

"Il tapiro sudamericano è un eccellente nuotatore che tra Brasile, Argentina e Venezuela predilige vivere tra le foreste tropicali di montagna e di pianura vicine ai corsi d acqua" ha spiegato Caterina Spiezio, responsabile del settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva. "Non solo li utilizza per rinfrescarsi, liberarsi dai parassiti e sfuggire ai predatori, ma riesce anche a camminare sul fondo in immersione completa".

Le due sorelle sono nate a un anno di distanza e cresciute insieme al Parco Natura Viva. La loro mamma Irene non ha manifestato alcuna intenzione di seguire le due giovani figlie in giochi tanto intraprendenti.