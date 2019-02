Merkel: elezioni in Venezuela per evitare escalation

Berlino, 1 feb. (askanews) - Nel corso di una conferenza stampa a Berlino, assieme al suo omologo armeno, la cancelliera tedesca Angela Merkel è intervenuta sulla situazione del Venezuela, dichiarando che nuove elezioni sono l'unico mezzo per evitare "un'escalation" nel paese".

"Naturalmente, e questo è stato deciso oggi dai ministri degli Affari esteri, vogliamo contribuire a evitare un'escalation, ma anche a far sì che il popolo venezuelano possa far valere i suoi interessi. A nostro avviso, ciò non potrà accadere se non tramite nuove elezioni".