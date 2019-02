Salvini: Avanti con la Tav, costa meno completare l'opera

Roma, 1 feb. (askanews) - La Tav deve andare avanti, va finita per togliere un milione di Tir dalle strade. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, visitando a Chiomonte il cantiere.

"Sospendere l'opera e riempire i buchi aperti costa di più che finire la Tav. Mi sembra che l'Italia meriti di andare avanti. I Cinque Stelle hanno ragione perché il progetto è partito sovrastimato. Si può controllare, limare, rivedere, alcune grandi infrastrutture possono diventare più normali. Però ci sono 25 km scavati sotto la montagna. Ritengo sia più utile spendere i soldi per finire i tunnel".

E alla domanda sul perché Di Maio non abbia visitato i cantieri, Salvini risponde:

"È un governo che fa squadra, ognuno fa il suo. Di Maio non viene? Io sono qui non in polemica con nessuno, ma per ricostruire. Nel contratto di governo c'è la revisione dell'opera, può e deve essere rivista".

E sul fronte politico, Salvini dice: "Sono al governo con Di Maio, sono ben contento di essere al governo con Di Maio".