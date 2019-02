Usa 2020, Cory Booker, il Dem stile Obama, annuncia candidatura

New York, 1 feb. (askanews) - Il senatore Cory Booker ha annunciato la sua candidatura alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali statunitensi del 2020.

La decisione dell'ex sindaco di Newark (New Jersey), molto mediatico e spesso paragonato a Barack Obama, era ampiamente attesa.

L'annuncio è stato fatto con un video postato sui suoi profili social, in cui parla della lotta per i diritti civili e di quando, da piccolo, i suoi genitori volevano cambiare quartiere per fargli avere delle scuole pubbliche migliori, ma il colore della loro pelle fu un primo ostacolo, superato grazie a un team di legali bianchi che avevano deciso di aiutare i neri nelle loro comunità: "Hanno cambiato il corso della mia vita, perché in America il coraggio è contagioso".

Booker, 49 anni, parlamentare dal 2013, è il quarto senatore statunitense a lanciare la sfida al presidente Donald Trump. Prima di lui, hanno annunciato la candidatura tre senatrici: Elizabeth Warren, Kamala Harris e Kirsten Gillibrand. Booker è il secondo candidato afroamericano ad annunciare la sua candidatura.