Da fantascienza: il metorite esplode e a Cuba piovono rocce

Un meteorite si è abbattuto su Cuba, provocando una forte esplosione sentita in diverse località della provincia di Pinar del Rio. Rocce di colore nero sono cadute a pioggia nella città turistica di Vinales. Si è trattato - ha dichiarato il vicepresidente del consiglio di amministrazione - di pietre della misura tra i 20 e i 30 centimetri. L'esplosione non ha provocato feriti. Uno specialista dell'Istituto nazionale di Geofisica e Astronomia ha precisato che siamo in presenza di un tipo di meteoriti formati da una lega di ferro e nichel, contenente una grande quantità di silicato di magnesio.