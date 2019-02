Anche la Russia sospenderà la propria partecipazione al Trattato Inf sui missili nucleari a medio raggio, come risposta all'analoga iniziativa assunta dagli Stati Uniti: ad annunciarlo il presidente russo Vladimir Putin che minaccia: "Mosca dispiegherà missili a corto e medio raggio in Europa o altrove solo in risposta a mosse simili dagli Stati Uniti".

"I nostri partner americani hanno annunciato di voler sospendere la loro partecipazione dal Trattato, e noi facciano altrettanto: aspetteremo fino a che saranno abbastanza maturi da condurre un dialogo equo e significativo con noi su questo importante argomento", ha concluso il presidente al termine di un incontro con i ministri degli Esteri e della Difesa, Sergey Lavrov e Sergey Shoigu.