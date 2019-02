I Patriots vincono uno dei Superbowl più brutti di sempre

Atlanta, 4 feb. (askanews) - I New England Patriots hanno vinto contro i Los Angeles Rams quello che potrebbe passare alla storia come uno dei Superbowl più noiosi e brutti del football americano: un solo touchdown e un risultato finale di 13-3, il punteggio più basso di sempre. Tutto questo non ha scalfito l'entusiasmo dei tifosi di New England per la vittoria.

"Fantastico, Tom Brady è l'uomo della serata, è stato un Super Bowl fantastico, non riesco a credere che abbiamo vinto", dice questa ragazza.

"Non riesco a descrivere la sensazione, ho visto gli ultimi due Superbowl", commenta un altro tifoso.

"Sono in estasi, sulla Luna. Sei anelli", dice un altro ricordando il record dei Patriots: sei vittorie, tutte guidate da Tom Brady, 42 anni, quarterback entrato nella storia dell'NFl.