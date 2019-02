Le Vibrazioni festeggiano 20 anni con un concerto evento

Milano, 4 feb. (askanews) - "Dedicato a Te" 15 anni fa è stata la hit che ha fatto conoscere al grande pubblico Le Vibrazioni, ora la band milanese torna con "Cambia", il loro nuovo ed emozionante singolo, una ballad rock in cui ancora una volta c'è Giulia.

"In realtà la cosa divertente è il video, perché nel ventennale era divertente riprendere dove avevamo iniziato, per noi è un po' un nuovo inizio. È stato l'amore a prima vista 'Dedicato a te' ed è bello a livello metaforico il fatto che ancora ci accompagna. Siamo cresciuti, siamo cambiati, abbiamo fatto un sacco di vita, con cose bellissime e grandi sofferenze che abbiamo affrontato e superato con forza, è bello avere ancora con noi la nostra amata Giulia".

Le Vibrazioni il 26 marzo saliranno per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago alle porte di Milano. Sarà un grande evento che celebrerà i 20 anni di carriera della band che ha segnato la storia del rock-pop italiano!

"Celebriamo vent'anni di formazione, dal 1999, il Forum non vuole essere un punto d'arrivo ma di partenza, faremo uno show che racchiude questi vent'anni ma che ci proietti anche verso il futuro".

Il video di "Cambia" come "Dedicato a te" è girato in pianosequenza sui Navigli a Milano, i membri della band continuano a cambiare direzione e non interagiscono mai tra loro, nel finale c'è il ricongiungimento, simbolo del reale percorso artistico che li ha portati nuovamente a suonare insieme.

"Dopo il Forum, stiamo lavorando su cose nuove, e faremo brani nuovi e concerti, noi siamo qua a fare musica, siamo qui per godere nel vedere la gente che si diverte a venire ai nostri concerti. La nostra vita si basa solo sulla musica, oggi anche sui figli devo ammettere, ma la musica è la base".