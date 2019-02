Sanremo, Baglioni: Festival sacro, non prevalga chiacchiericcio

Sanremo, 4 feb. (askanews) - "Io sono contento che questa volta mi abbiano lasciato qualcosa da dire sul Festival, perché sennò senza argomenti poi finivo a parlare magari di migranti o di altro, invece così non ci sono rischi...".

Così ha scherzato Claudio Baglioni durante la conferenza stampa ufficiale a poche ore dell'inizio del 69esimo Festival di Sanremo.

"Io sono il sagrestano del festival - ha aggiunto - ci tengo davvero che sia una 'messa cantata', ma cantata nel miglior modo possibile, quindi qualsiasi personalismo riguardi me o gli altri protagonisti io lo combatterò perché il Festival è più importante di tutti noi, perché raccoglie gli sforzi e le speranze, le aspettative di troppe persone; io da concorrente, se un elemento esterno e inutile mi rovinasse tutto questo, proverei un grande dispiacere e anche una piccola vergogna. Non deve prevalere il chiacchiericcio, la sostanza del Festival è talmente grande e importante che non va toccata".