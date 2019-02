Sanremo, Virginia Raffaele: qui perché mia madre fan di Baglioni

Roma, 4 feb. (askanews) - Virginia Raffaele per la prima volta da conduttrice sul palco dell'Ariston. L'attrice, nata a Roma nel 1980, era già stata a Sanremo nel 2016 come co-conduttrice di Carlo Conti, dove aveva portato le sue incredibili imitazioni - tra le più celebri quella di Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e Belen Rodriguez, mentre nel 2017 è stata ospite con l'imitazione di Sandra Milo. Quest'anno Claudio Baglioni l'ha voluta come conduttrice.

"Ho accettato un po' per incoscienza, un po' perché mia madre è fan di Claudio, quindi mi ha proprio obbligata a farlo", ha sottolineato.

"Infatti io l'ho fatto per tua madre, questo è il conflitto d'interessi con la famiglia di Virginia", ha ironizzato Baglioni.

"Mio papà è fan di Bisio, mia madre di Baglioni, voi capite la mia situazione", ha aggiunto Virginia.

"L'emozione c'è sempre, impossibile non averne. Per quanto mi riguarda, in questo ruolo con un po' più di responsabilità ('e se ne va... il direttore se ne va', dice, mentre Baglioni esce di scena), di portare avanti la serata. Claudio ha un'esperienza da conduttore, per me è un po' una prima volta. Cercherò di alternare una conduzione a un intrattenimento a delle performance anche con i due Claudi, un po' qui, un po' lì...", ha detto ancora.

E sulla possibilità di vedere una nuova imitazione, l'attrice chiarisce subito:

"Quest'anno Claudio ha chiamato me, non ha chiamato né Ornella, né le altre... Quest'anno ci metto la faccia. Poi ovviamente i personaggi, essendo diventata bipolare ormai fanno parte di me, quindi magari verranno fuori in un modo o in un altro, però ci sarà sempre un modo di performare, che sicuramente sono cose inedite".

Poi le salta il microfono due volte e alla seconda esclama "e allora ragazzi è un boicottaggio!".

"Sono dei numeri nuovi che ho pensato - ha proseguito non appena le hanno passato un microfono funzionante - Ho pensato a un numero anche domani sera con Pierfrancesco (Favino), glielo ho proposto, lui ha accettato, quindi sono molto contenta, molto emozionata, spero che vi piaccia e vi diverta".