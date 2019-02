Venezuela, Mattarella: Italia non esiti, condivida linea Ue

Roma, 4 feb. (askanews) - L'equidistanza tra Juan Gerardo Guaidò

e Nicolas Maduro che il governo Lega-M5s sta mostrando in questi

giorni non è accettabile, soprattutto se questa significa non

decidere tra volontà popolare e democrazia da un lato e la

violenza della forza dall'altro. È un richiamo netto quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione del centro accoglienza Matteo Ricci.

"La situazione in Venezuela è particolarmente rilevante anche per l'Italia, il legame col nostro Paese è strettissimo. Questa condizione ci richiede senso di responsabilità e chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri partner e alleati dell'Unione Europea. Nella scelta non può esserci né incertezza né esitazione tra volontà popolare e richiesta di autentica democrazia da un lato e dall'altro la violenza della forza e le

sofferenze della popolazione civile".

Un richiamo, quello di Mattarella, che cade in un momento in cui

i rapporti tra Lega e Movimento 5 Stelle sono ai minimi termini.