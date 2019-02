Xerra, Iren: sostenibilità è anche opportunità di new business

Milano, 4 feb. (askanews) - Tempo - inteso come sviluppo di lungo periodo - e coinvolgimento degli stakeholder: queste le variabili di fondo delle scelte di sostenibilità operate in azienda, secondo Selina Xerra, direttore Csr del gruppo Iren. E sono quindi anche i presupposti che hanno portato al coinvolgimento a livello governance dei cosiddetti "Comitati Territoriali" da parte della multiutility.

L'esperienza del gruppo Iren è stata raccontata nell'incontro del Salone della csr organizzato a Torino, prima tappa del tour di esplorazione dei "Territori della Sostenibilità".

Xerra ha portato diversi esempi i progetti sviluppati dai Comitati Territoriali, tra gli altri ""C COME Borgo Campidoglio, percorso di riqualificazione urbana dello storico quartiere torinese. Ma ha anche sottolineato come il concetto di sostenibilità debba coinvolgere l'idea stessa di business, anzi debba guidare alla lo sviluppo di nuove opportunità di business sul quale l'impresa precedentemente non era impegnata.