Bocelli: le mie canzoni a convention di Salvini? Mi fa piacere

Roma, 5 feb. (askanews) - Andrea Bocelli con il figlio Matteo è tra i super ospiti della prima serata della 69sima edizione del Festival di Sanremo. Arrivando all'Ariston per la conferenza stampa di presentazione, il tenore ha subito precisato:

"Nessun passaggio di testimone, no, no".

L'ultima volta aveva suonato al pianoforte con Salvini, gli ricorda un giornalista.

"Il pianoforte l'ho suonato io. Lui ha ascoltato, gentilmente si è messo lì. Ero con un mio amico e abbiamo suonato qualcosa"

La Lega ha avuto le sue canzoni nelle convention, gli ricorda ancora un giornalista.

"Questo mi fa piacere", ha tagliato corto.

Il figlio Matteo, 20 anni, è al suo debutto discografico insieme al padre nel brano "Fall on Me" - canzone scelta dalla Disney come traccia portante del film "Lo Schiaccianoci e i quattro regni" e contenuta nell'album "Sì". Questa sera...

"Canterò una mia canzone con Claudio Baglioni e poi un duetto tratto dal mio ultimo album 'Sì' con Matteo", ha anticipato Bocelli.