Cercare gli antenati negli archivi del Tempio mormone di Roma

Roma, 5 feb. (askanews) - All'interno del primo Tempio mormone d'Italia a Roma, precisamente nel centro visitatori aperto a tutti, c'è un grande archivio digitale dove chi vuole, su richiesta, può accedere per cercare dati e notizie sui propri antenati.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha infatti fondato FamilySearch, la più grande organizzazione genealogica al mondo che lavora con archivi, biblioteche e chiese del mondo per facilitare l'accesso ai documenti che aiutano le persone a trovare i propri familiari.

Sono disponibili online gratuitamente o nei centri genealogici presenti in oltre 130 paesi, tra cui c'è la famosa Biblioteca familiare di Salt Lake City, nello Utah, casa dei mormoni, con personale dedicato pronto ad aiutare chi ne ha bisogno.

I dati digitalizzati risalgono a non meno di 110 anni fa. Nessun problema di privacy, spiega Alessandro Dini-Ciacci, responsabile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in Italia: "Abbiamo una raccolta di documenti genealogici di tutto il mondo e ogni giorno la aggiorniamo e allarghiamo, il tutto in collaborazione con le istituzioni di ogni Paese, è tutto legale".

"Per l'Italia abbiamo siglato un accordo con il Mibact con il via libera del Garante per la Privacy, non digitalizziamo dati sensibili, solo dati storici che sono a disposizione di tutti via computer e nel nostro centro di storia familiare".

La famiglia e gli antenati sono al centro del culto dei mormoni.

"Per noi la famiglia è fondamentale, il centro di tutto, possiamo portarla con noi nell'eternità, vivere con Gesù Cristo insieme alle nostre famiglie quindi è fondamentale ricostruire la storia della nostra famiglia, trovare i nostri antenati e unire anche loro a questa catena familiare eterna".