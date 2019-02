NYFW, sfila Pierre Davis prima stilista apertamente transgender

New York, 5 feb. (askanews) - La diversità sale in passerella a New York con la sfilata di Pierre Davis prima stilista apertamente transgender. Durante la settimana dedicata alla moda maschile ha debuttato il marchio No Sesso che la stessa stilista definisce "un brand artigianale divertente e pieno di fantasiala".

"E' stato grandioso, è un marchio unisex ma anche menswear, sono onesta, è stato un grandissimo onore sfilare a New York" racconta Pierre Davis originaria di Los Angeles.

La sua è più di una linea di abbigliamento è una filosofia di vita, vuole far capire al mondo che non tutto ruota attorno alle definizioni marcate. Per lei è importante garantire che "le persone di ogni identità abbiano una possibilità, a prescindere dal genere".

Gli abiti che propone sono provocatori e colorati, con geometrie ardite e materiali diversi che si mescolano in un grande carosello.