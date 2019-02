Pronto il red carpet della 69esima Berlinale, dal 7 febbraio

Roma, 5 feb. (askanews) - Il tappeto rosso della 69esima Berlinale viene srotolato all'ingresso del Berlinale Palast a Berlino. È tutto pronto per il festival internazionale del cinema della capitale tedesca, in programma da giovedì 7 a domenica 17 febbraio. Unico film italiano in concorso "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi (già regista di "Fiore" e "Alì ha gli occhi azzurri") tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano.