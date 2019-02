Abrams replica a Trump: non gli auguro di fallire ma dica verità

Washington, 6 feb. (askanews) - "Anche se sono davvero delusa dall'approccio del presidente ai nostri problemi, non voglio che lui fallisca. Ma abbiamo bisogno che lui dica la verità e rispetti i suoi doveri e la straordinaria diversità che definisce l'America". Così Stacey Abrams, la deputata scelta dai democratici nella tradizionale risposta dell'opposizione all'annuale discorso sullo Stato dell'Unione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È la prima volta che questo importante momento politico viene affidato ad una cittadina afroamericana.

Abrams ha incentrato il suo discorso sulla democrazia, a partire da diritti fondamentali come quello al voto, un diritto per Abrams troppo spesso negato, anche in occasione delle elezioni di metà mandato, per le difficoltà burocratiche e di registrazione. Un problema che riguarda soprattutto i ceti più poveri e dunque le minoranze.

"Questa è la prossima battaglia per la nostra democrazia in cui tutti i cittadini possono esprimere la propria opinione su cosa vogliono per il loro Paese".