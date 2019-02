Abruzzo, Legnini con liste civiche punta su lavoro e giovani

Pescara, 6 feb. (askanews) - Punta forte sul lavoro Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Csm e candidato presidente del centrosinistra e di un'ampia coalizione di liste civiche alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio in Abruzzo.

"È la nostra priorità, abbiamo presentato un piano di misure precise e puntuali per un grande piano per il lavoro ai giovani per far sì che i giovani che hanno deciso di andare all'estero per formarsi, per lavorare possano tornare con incentivi - ha detto Legnini - da destinare alle imprese per far sì che i giovani abruzzesi che vogliono trascorrere un periodo di formazione e di lavoro in altre regioni o all'estero possano farlo legando questa esperienza a un incentivo che le imprese abruzzesi possono percepire per assumerli qui in Abruzzo. E poi incentivi all'occupazione, alla micro imprenditorialità, rafforzamento del fondo di garanzia per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, cofinanziamento dei progetti gestiti dal ministero dello sviluppo economico, da Invitalia in particolare, nuove imprese agricole, giovani in agricoltura finanziati con risorse aggiuntive".

A proposito dell'altro tema forte della campagna elettorale, cioè quello della sanità Legnini ha fatto un quadro della situazione partendo da quanto successo negli ultimi anni nella Regione Abruzzo: "Noi partiamo da una situazione che ci consente di superare alcune delle criticità più importanti perché siamo usciti dal commissariamento, stiamo riducendo i debiti, abbiamo aumentato i livelli essenziali di assistenza, quindi con qualche risorsa in più, risparmi, maggiori poteri che ci consentiranno di tornare ad assumere medici e personale non medico, a revisionare la rete ospedaliera, daremo risposta ai territori che soffrono a seguito della riorganizzazione e della riduzione dei servizi". L'obiettivo è "innovare, investire, digitalizzare tutto ciò che c'è da digitalizzare, rafforzare la sanità sul territorio e la rete dell'emergenza-urgenza".

In un Abruzzo regione dei parchi Legnini ha parlato anche di ambiente: "Il nostro slogan è dall'Abruzzo regione verde d'Europa all'Abruzzo regione sostenibile d'Europa, con questo intendiamo dire che vogliamo coniugare questo grandissimo e bellissimo patrimonio ambientale, parchi e non solo parchi, con lo sviluppo sostenibile, con un tasso di industrializzazione elevato che può ancora crescere nei settori dell'economia verde e della sostenibilità".

Chiude, infine, sulle infrastrutture e sui trasporti la sua intervista a pochi giorni dalle elezioni abruzzesi Giovanni Legnini: "La linea di azione è risolvere il problema dell'autostrada, della manutenzione della messa in sicurezza, del blocco delle tariffe, che non è affatto risolto, checchè ne dica il ministro Toninelli, lavorare per la velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara a partire dai tratti Pescara-Sulmona e Avezzano-Roma, realizzare gli interventi già previsti e finanziati sui porti, favorendo quella creazione dell'asse est-ovest, Civitavecchia-Ortona, penisola iberica verso i Balcani, integrare il sistema della mobilità, della logistica, rafforzare la mobilità sostenibile nella nostra regione".