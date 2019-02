Carandini (Fai): da italiani luoghi amati e colpiti da problemi

Milano, (askanews) - "Gli italiani non segnalano solo i luoghi amati da loro; ma anche i luoghi amati da loro e colpiti da gravi problemi riguardanti la tutela del paesaggio". Lo ha detto Andrea Carandini, presidente del Fai, a margine della presentazione dei Luoghi del cuore a Milano. A vincere la nona edizione del censimento promosso dal Fai in collaborazione con Intesa Sanpaolo è stato il Monte Pisano, tra Calci e Vicopisano, in provincia di Pisa, zona gravemente colpita da un incendio a settembre 2018.

"È un paesaggio e questa è un'altra trasformazione del Fai - ha sottolineato Carandini - non pensiamo più solo a dei singoli luoghi, magari inserendoli nel circondario, ma partiamo da un contesto rilevante per cercare l'epicentro di questo luogo".

Il presidente del Fai ha spiegato che lancerà "una proposta, chiedendo alle regioni di dare un euro per ogni voto del sito più votato nella loro regione. E questa mi pare chiudere il cerchio, chiedendo anche che questi luoghi possano partecipare a bandi regionali. Così la rete è completa: Fai, popolo in democrazia diretta, luoghi speciali e istituzioni", ha concluso Carandini.