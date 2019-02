Conte: dal Kurdistan sforzo eccezionale contro Daesh

Erbil, 6 feb. (askanews) - Il Kurdistan iracheno ha compiuto "sforzi eccezionali" nella lotta all'Isis. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Erbil, durante una conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro del Governo regionale del Kurdistan, Nechirvan Barzani.

"La stabilità dell'intera regione rappresenta assolutamente una priorità", ha precisato Conte. "Apprezziamo i vostri sforzi per sconfiggere Daesh, sono stati eccezionali. Avete fatto un grandissimo lavoro e l'avete fatto con le vostre forze".

Conte ha avvertito: "Ma Daesh continua a rappresentare una minaccia, per quanto non abbia più una caratterizzazione territoriale e geografica precisa, richiede sempre una massima attenzione da parte vostra e la comunità internazionale non può rimanere indifferente".