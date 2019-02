Diciotti, Di Maio: chi scommette sulla caduta governo perderà

Roma, 6 feb. (askanews) - "Abbiamo superato tante volte le difficoltà, le supereremo ancora". Ha risposto così il vicepremier Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera, alla domanda su come sopravviverà il governo a un eventuale voto positivo al processo nei confronti di Matteo Salvini dei senatori pentastellati per il caso Diciotti.

"Sono molto tranquillo, i senatori stanno seguendo l'istruttoria che riguarda l'autorizzazione a procedere. Noi siamo sempre stati contro l'immunità, questo è un caso specifico, i senatori della Giunta hanno la mia totale fiducia. Tutte le volte che qualcuno ha scommesso sulla caduta del governo, la scommessa è stata vinta da noi e persa dagli altri, su questo non ho nessun problema e preoccupazione".