Sanremo, Baglioni scherza: seconda serata durerà due ore di più

Milano, 6 feb. (askanews) - "Vi prometto che la serata durerà 1 ora e mezza, due ore di più...", Claudio Baglioni in conferenza stampa dopo la prima serata del festival fa ironia sulla lunghezza del show. Poi torna serio e aggiunge: "È finita un po' come l'anno scorso. Questa sera ne avremo 12 e quindi lascerà più spazio all'intrattenimetno e al racconto complessivo di quello che abbiamo da dire". Poi ha anticipato gli ospiti: Fiorella Mannoia, Michelle Hunziker, Marco Mengoni, Laura Chiatti e Michele Riondino, Pippo Baudo, Pio e Amedeo, Riccardo Cocciante poi la consegna del premio per Pino Daniele.