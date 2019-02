Sanremo, Patty Pravo: mi sono divertita con la mia passeggiatina

Roma, 6 feb. (askanews) - Patty Pravo è tornata a Sanremo, per il suo Festival n.10 con il brano "Un po' come la vita", in coppia con Briga.

La veterana dell'Ariston non si ritiene una favorita alla vittoria ma si è definita una outsider. Il suo brano - dice - non vuole lanciare un messaggio:

"Io quando canto non voglio lanciare nessun messaggio, il messaggio se lo sceglie chi ascolta"... "Tranne quando ci sono pezzi particolari che scrivo io quindi c'è la mia anima che sale e ho bisogno di avere un colloquio più vicino con il pubblico".

L'esordio a Sanremo 2019 è partito con un piccolo incidente, un ritardo nell'esecuzione del brano con i due artisti già sul palco. E Patty Pravo ha scherzato: "Sono venuta per fare una passeggiata o per cantare?".

Poi però si è detta contenta della sua performance:

"Assolutamente sì mi sono anche divertita con la mia passeggiatina"....