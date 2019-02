Una targa a Roma per i coniugi Mistruzzi, Giusti fra le Nazioni

Roma, 6 feb. (askanews) - Viale Carso, numero 46; anche Roma celebra Aurelio e Melanie Mistruzzi , proclamati da Israele Giusti della Nazione per aver salvato dalla deportazione diversi ebrei durante l'occupazione nazista. Fra gli altri Lea Polgar (da 00:12), oggi 87enne, ebrea fiumana che come altri fu nascosta in questo villino del quartiere Della Vittoria dalla coppia di coniugi.

Aurelio Mistruzzi, friulano, scultore e medaglista, e la moglie viennese Melanie Jaiteles, sono stati ricordati nella capitale fra gli altri dalla presidente della Comunità ebraica romana Ruth Dureghello, da due classi di scuole del quartiere e dalla sindaca Virginia Raggi, che ha detto "Fare memoria, cioé ricordare punti importanti della nostra storia, è quel che ci consente di sapere sempre chi siamo, chi siamo stati, chi potremmo essere e chi non vogliamo più essere, per costruire un futuro migliore".