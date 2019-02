Teatro, "Tempi nuovi" come cambia la famiglia con la tecnologia

Milano, 7 feb. (askanews) - Generazioni a confronto, una divertente commedia familiare incentrata sui rapporti-genitori figli ma soprattutto su come la tecnologia abbia impresso una violenta accelerazione alla vita quotidiana. "Tempi nuovi", di Cristina Comencini, in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 7 al 24 febbraio fa sorridere ma anche pensare, come spiega la regista e autrice dello spettacolo.

"E' una commedia che si rivolge a tutti, perché è un rapporto in una famiglia tra due generazioni sulla velocità dei cambiamenti e sulla nostra grande difficoltà di star dietro ai cambiamenti perchè abbiamo una lentezza fisiologica per capire profondamente le cose e siamo diretti dai cambiamenti".

Elettronica, mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni sconvolgono comicamente la vita dei quattro protagonisti.

"Il tempo di una commedia è anche un tempo che fa riflettere e ti può far fermare, anche perchè a teatro si spengono i telefoni, ma in quel momento vedi te stesso e pensi che tutto sommato come dice il protagonista, che è uno storico, perchè non possiamo sapere da dove vengono le cose e dove forse potrebbero andare. Poniamoci sempre il problema di metterle in collegamento all'interno di una storia perchè altrimenti siamo diretti dalle novità e da quello che avviene e siamo spaesati".

Nel ruolo del padre debutta Maurizio Micheli che prende l'eredità del compianto Ennio Fantastichini.

"Non è facile perchè Fantastichini era bravissimo, diverso da me, un attore più drammatico e io ci provo alla maniera mia".

Una travolgente Iaia Forte è una mamma tecnologica che si scopre molto meno moderna di quanto pensasse.

"Si ride molto ma ci ringrazia il pubblico perchè attraverso questo spettacolo ha la possibilità di ridere e di riflettere su temi profondamente contemporanei che appartengono a molte famiglie e si sentirsi meno soli".