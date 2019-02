Cristina Comencini: "Molto fiera di mio figlio Carlo Calenda"

Milano, 8 feb. (askanews) - "Intanto il fatto che io non sia mai andata dimostra che nella nostra famiglia cerchiamo di separare le cose, ho grande ammirazione per lui, per il suo coraggio e per la capacità di fare politica che è uno dei mestieri più belli, per questo gli auguro che riesca a darci il coraggio di affrontare i tempi nuovi, la mia commedia entra anche in questo, con la forza di cui abbiamo bisogno. Spero lo faccia bene e ovviamente sono molto fiera di lui, ma io sono la madre, il problema è quello che diranno tutte le persone a cui lui si rivolge che sono molto più importanti" così Cristina Comencini ha commentato l'impegno in politica del figlio Carlo Calenda a margine della conferenza stampa al Teatro Manzoni di Milano dello spettacolo Tempi Nuovi. La registra e scrittrice a inizio febbraio per la prima volta ha partecipato a un convegno all'Auditorium Rieti di Roma in cui era relatore il figlio Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico.