Eurodeputata Fiore: no astensionismo, registrarsi a #stavoltavoto

Roma, (askanews) - Registrarsi, diffondere e coinvolgere. Sono questi i tre passi della campagna istituzionale del Parlamento europeo #stavoltavoto.eu lanciata in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

Tre passi per coinvolgere i cittadini europei e aumentare l'affluenza per avere un Parlamento forte, ha spiegato Valeria Fiore, capo dell'Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento Europeo.

"#Stavoltavoto è la campagna istituzionale del Parlamento europeo che vuole far conoscere a tutti l'appuntamento del 26 maggio 2019 per le elezioni europee. Per avere un Parlamento forte legittimato da un ampio voto popolare, qualasiasi siano le idee. Chiediamo il supporto di tutti per far conoscere questa data, perché un Parlamento europeo forte fa sicuramente l'interesse di tutti i cittadini".