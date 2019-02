I gilet gialli a Sanremo: "Di Maio non ha incontrato un leader"

Sanremo, 8 feb. (askanews) - Luigi Di Maio "non ha incontrato un leader dei gilet gialli", ma in ogni caso il movimento francese "non ha nulla contro" il ministro del Lavoro italiano. A dirlo è Maxime Nicolle, 31 anni, "lavoro interinale nella logistica", volto noto e uno dei "leader de facto" dei gilets jaunes, arrivato con una piccola delegazione a Sanremo, sollevando curiosità e provocando un rafforzamento della sicurezza.

Non vuole essere chiamato leader, ma solo membro "mediatizzato"

del movimento: ed è lui a parlare con i cronisti accorsi a

riprendere ed intervistare il drappello presentatosi a Sanremo

con tanto di bandiere tricolori francesi.

Di Maio, ha detto Nicolle, "ha incontrato delle persone che

vogliono presentarsi in delle liste alle elezioni europee, ma che non rappresentano il movimento. Il movimento è di cittadini ed è rappresentato da tutti i cittadini che ne fanno parte, e non perché uno decide per tutti". Il vicepremier italiano martedì 5 febbraio ha incontrato una delegazione di "gilet gialli" francesi guidata da Christophe Chalençon.

A chi gli chiedeva perché Di Maio abbia incontrato Chalençon se

quest'ultimo non è un leader del movimento, Nicolle ha risposto:

"Forse è stato male informato, forse non è stata colpa sua, non ho parlato con lui e non posso dire se l'abbia fatto apposta. Quel che posso dire è che non è così, non ha incontrato un leader, ma una persona che ha preso un'iniziativa di fare una lista per le europee. Ma su Di Maio, non ho nulla contro questo personaggio".

Secondo Nicolle, i gilet gialli sono a Sanremo per portare un messaggio di pace: "Siamo venuti per salutare l'Italia e dire che fra i popoli italiano e francese non ci sono problemi, contrariamente al governo italiano e francese che a quanto pare hanno un problema in questo momento".