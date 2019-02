Perde carico sull'A11, fa retromarcia e attraversa tra tir e auto

Roma, 8 feb. (askanews) - Ha fatto retromarcia sull'autostrada A11, la Firenze-Mare, vicino alla galleria di Serravalle Pistoiese, per recuperare la merce volata via dal suo furgone. Poi si è fermato, è sceso e si è infilato pericolosamente tra le auto e i tir che sfrecciavano per andare a riprendere il carico perso, incurante del

pericolo.

E lo ha fatto più volte. Mano a mano che procedeva in retromarcia in corsia d'emergenza, ogni volta che avvistava la merce, scendeva e attraversava la carreggiata.

La scena è stata ripresa dalle telecamere del Centro operativo della polizia stradale della Toscana che ha allertato una pattuglia della sottosezione di Montecatini che, poco dopo, l'ha fermato. L'uomo è stato sanzionato per non aver fissato bene il carico e aver attraversato a piedi l'autostrada per un totale di circa 600 euro. Gli sono stati tolti anche 15 punti dalla patente.