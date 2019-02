Ponte Genova, al via demolizione. Conte: oggi inizia il riscatto

Genova, 8 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato a Genova per assistere alle operazioni di smontaggio del primo pezzo del moncone ovest di Ponte Morandi. Con lui, tra gli altri, anche il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, il governatore della Liguria, Giovanni Toti e il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Marco Bucci.

"È una giornata importantissima, simbolica, oggi inizia il riscatto con la demolizione del ponte, il riscatto di Genova, della Liguria e dell'Italia". Quando i giornalisti gli hanno chiesto un commento sulle tensioni nei rapporti con la Francia, Conte ha glissato: "Oggi si parla di ponte".

Poi, dopo l'inizio delle operazioni di demolizione, il presidente del Consiglio ha parlato dei tempi previsti per la ricostruzione.

"Scandiamo un primo passaggio di un percorso che sarà, speriamo, il più breve possibile. Ci eravamo impegnati perché la ricostruzione avvenisse entro fine 2019, confidiamo che sarà in piedi entro fine anno, per l'inaugurazione dovremo attendere qualche mese del 2020, ma è importante si proceda in modo spedito e che anche la nostra forza come sistema Italia venga fuori. Siamo tutti determinati a raggiungere questo obiettivo, questo significa fare sistema".

E il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha aggiunto: "Ho parlato stamattina con l'ad di Ansaldo mi ha prospettato alcune problematiche, gli ho detto di venire a Roma e le affronteremo con me e il commissario Bucci, questo ponte, comunque non verrà ricostruito con i soldi degli italiani, perché sarebbe una beffa, ma con quelli di chi lo ha fatto crollare, è una piccola goccia di soldi che dovrà ridare per i danni che ha causato all'Italia".